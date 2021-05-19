МЧС: на Татарстан надвигается крупный град

МЧС Татарстана предупредило о надвигающемся на республику граде. Согласно прогнозу синоптиков, он пройдет днем 20 мая, в промежутке с 8 утра до 20 часов.

«Днем 20 мая на территории Республики Татарстан и города Казани местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, крупный град, шквалистые усиления ветра 18—23 м/с, локально до 25—27 м/с», — говорится в сообщении.

Напомним, что температура в Казани регулярно бьет все рекорды. Вчера столбики термометров поднялись до +33,4 градуса. Предыдущий рекорд наблюдался в 1898 году, тогда в столице Татарстана потеплело до +30,8 градуса.

На прошлой неделе столбики термометров также два дня подряд показывали рекордные отметки: в субботу, 15 мая, в столице Татарстана воздух прогрелся до +32,4 градуса (был побит рекорд 1898 года) и в пятницу, 14 мая, температура достигла отметки +31,3 градуса (побила рекорд 2019 года).

Ольга Плешкова