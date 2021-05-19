США не собираются вводить санкции против Nord Stream 2 AG

США намерены ввести санкции против четырех судов, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2» и связанных с ними компаний. Об этом сообщили источники Politico.

Источники издания утверждают, что санкции не затронут оператора проекта Nord Stream 2 AG. На этом фоне на Московской бирже подорожали акции «Газпрома», сообщает радиостанция «Говорит Москва».



Напомним, что в конце апреля вице-премьер Александр Новак заявлял, что «Северный поток — 2» достроят уже в текущем году. По состоянию на 31 марта, «Северный поток — 2» был готов на 95% — уложено 2 339 из 2 460 км труб.



Ольга Плешкова