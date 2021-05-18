«Нефтехимик» подписал контракт с чешским защитником Кнотом

Защитник «Либереца» Рональд Кнот стал игроком «Нефтехимика», информирует пресс-служба нижнекамского клуба.

Чешский хоккеист подписал с нижнекамской командой однолетнее соглашение.

В прошедшем сезоне Кнот выступал за чешский «Либерец», в составе которого стал вице-чемпионом страны. В регулярном чемпионате Чехии защитник набрал 16 (5+11) очков в 51 поединке. В плей-офф хоккеист отметился семью (1+6) результативными баллами в 16 играх.

Кнот стал уже четвертым иностранным хоккеистом, пополнившим состав «Нефтехимика» в нынешнее межсезонье. Ранее нижнекамский клуб подписал контракты с вратарем Франсом Туохимаа, защитником Лукашем Клоком и форвардом Дэном Секстоном.

Кроме того, «Нефтехимик» сумел сохранить в составе своего ведущего российского игрока Павла Порядина, повторив контрактное предложение казанского «Ак Барса».

Подробнее о работе нижнекамского клуба на трансферном рынке читайте в материале «Реального времени».