«Нефтехимик» объявил о переходе финского вратаря и защитника сборной Чехии

Вратарь Франс Туохимаа и защитник Лукаш Клок стали игроками «Нефтехимика», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Оба хоккеиста выступали в прошедшем сезоне в чемпионате Финляндии. Финский вратарь выступал за ХИФК, вместе с которым занял второе место в регулярном первенстве и вышел в полуфинал плей-офф турнира.

Клок стал по итогам сезона чемпионом Финляндии в составе клуба «Лукко» и вошел в предварительный состав сборной Чехии на чемпионат мира в Латвии.

31-летний Туохимаа провел в сезоне 41 матч, в 6 из них оставив ворота в неприкосновенности, процент отраженных бросков — 89,98, коэффициент надежности составил 2,14.

26-летний Клок в регулярном чемпионате Финляндии набрал 21 (3+18) очко в 46 матчах и 4 (1+3) балла за результативность в 10 играх плей-офф. Ранее он уже выступал в КХЛ. В сезоне-2018/2019, выступая за «Слован», Клок набрал 8 (1+7) очков в 54 матчах.

Отметим, что ранее Туохимаа получил известность благодаря забитому голу. Вратарь забросил шайбу в пустые ворота сборной Швеции на этапе Евротура в своем дебютном матче за национальную команду Финляндии.