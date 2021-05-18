В Казани мужчина утонул на озере Глубокое

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани сегодня на озере Глубокое утонул мужчина 1941 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о том, что мужчина утонул, поступило в экстренные службы в 15.47.

В 18.40 спасатели извлекли тело погибшего с глубины 6 метров в 20 метрах от берега и передали полицейским. Причина происшествия устанавливается.

В минувшую пятницу жителям Татарстана напомнили, что купальный сезон еще не начался. С начала мая в республике при купании погибли уже два человека. Еще двоих удалось спасти. Открытие купального сезона в Казани запланировано на 1 июня.



Татьяна Леухина