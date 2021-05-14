В Татарстане появились первые жертвы купального сезона

В Татарстане появились первые жертвы купального сезона. Об этом рассказал сегодня начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Несмотря на установившуюся жаркую погоду, купание может стать смертельно опасным занятием. Вода не успела прогреться за столь короткое время.

Фото: realnoevremya.ru

«Судороги, сердечные приступы и купание в нетрезвом виде — вот основные причины трагедий на воде. Поэтому вам необходимо усилить профилактическую работу и в этом направлении, особенно среди детей в школах и летних оздоровительных лагерях», — заявил Хабибуллин.

Ранее исполком Казани утвердил перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2021 год. В список вошли восемь мест:

Пляж «Локомотив» на Волге у Портовой дамбы;

Пляж «Нижнее Заречье» на Казанке у Зареченской дамбы;

Пляж «Озеро Глубокое»;

Пляж «Озеро Большое Лебяжье»;

Пляж «Комсомольский» в Дербышках;

Организованное место отдыха «Озеро Изумрудное» в Юдино;

Организованное место отдыха «Озеро Малое Лебяжье»;

Организованное место отдыха «Парк Победы».

Ольга Плешкова