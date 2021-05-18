Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата

Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата. Его поведение не соответствовало ожиданиям страны пребывания, сообщил источник информационном порталу республики МКД.

В МИД Северной Македонии российского посла вызвали еще 14 мая. Ему вручили ноту, согласно которой он должен уехать из республики в течение семи дней.

Напомним, в этом месяце премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» дипломату России из-за ситуации вокруг расследования взрывов во Врбетице в 2014 году.



Сама Чехия в апреле сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, у служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

Фото: pixabay.com

В ответ на высылку российских дипломатов Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата, обязав их покинуть Россию.

Татьяна Демина