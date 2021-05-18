По количеству утилизированных гаджетов Казань вошла в тройку лидеров в России

В Татарстане набирают популярность «мобильный» трейд-ин и утилизация гаджетов. Чаще казанцев меняют старые устройства на новые только жители Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «МегаФона».

В 2021 году более 200 килограммов пластика, стекла, стали и лития татарстанцы отправили на переработку через салоны связи «МегаФон».

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«Трейд-ин избавляет от хлопот, связанных с продажей подержанного гаджета, и помогает сэкономить на покупке нового. Скидку, полученную после сдачи старого устройства, можно использовать при покупке любого товара, представленного в салоне», — рассказал директор «МегаФон» Ритейл в Поволжье Антон Морозов.

Ранее сообщалось, что абоненты «МегаФона» в Приволжье с начала текущего года потратили 3 тыс. Тбайт интернет-трафика на мобильные игры. В прошлом году было потрачено в 5 раз меньше интернет-трафика на мобильные игры. Республика Татарстан вошла в тройку самых игровых регионов.

Алексей Нечаев