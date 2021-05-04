Татарстанцы стали чаще играть в компьютерные игры на смартфонах

Абоненты МегаФона в Приволжье с начала текущего года потратили 3 тыс. Тбайт интернет-трафика на мобильные игры. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

В прошлом году было потрачено в 5 раз меньше интернет-трафика на мобильные игры. Республика Татарстан вошла в тройку самых игровых регионов.

фото: pxhere.com

В Самарской области клиенты компании израсходовали наибольший трафик на «стратегии» и «шутеры» — 743 Тбайта. Вторую строчку рейтинга занимает Нижегородский регион — 460 Тбайт, а на третьем месте Татарстан — 373 Тбайт и Саратовская с таким же результатом.

Ранее сообщалось, что правительство РФ думает над идеей создания фонда для поддержки разработчиков компьютерных игр, которые будут продвигать отечественную культуру и историю в массы.



Алексей Нечаев