Татарстанский девелопер «Джи-Групп» получил рейтинг «Эксперт РА» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «Джи-Групп» кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с прогнозом «Стабильный», сообщило сегодня агентство. АО «Джи-Групп» занимается девелопментом в сфере жилой и коммерческой недвижимости под брендами «Унистрой» и «UD Group». У «Джи-Групп» есть проекты в Казани, а также в Тольятти и Уфе.



Ставя оценку ruBBB+, «Эксперт РА» отметило обеспеченность компании земельным банком на ближайшие годы и высокую диверсификацию проектов. Кроме того, позитивно повлияла низкая долговая нагрузка (1.6х EBITDA по 2020 году) и высокий уровень достаточности капитала.

В октябре 2019 года АКРА присвоило «Джи-Групп» рейтинг BBB, а в сентябре 2020 года подтвердило его, обновив прогноз на «Позитивный».

В июне 2020 года «Джи-Групп» разместила дебютный выпуск облигаций на Мосбирже на миллиард рублей в рамках общей программы заимствований на 20 млрд рублей. Полученные в результате размещения средства компания планирует направить на реализацию новых проектов в Санкт-Петербурге и Казани.

В сентябре 2020 года «Джи-Групп» приобрела на торгах земельно-имущественный комплекс Казанского вертолетного завода за 964 млн рублей. Участок планируется использовать под жилую застройку.