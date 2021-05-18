Прогоревший «КамгэсЗЯБ» оценили почти в полмиллиарда

Старейшее предприятие Челнов готовят к продаже

Имущественный комплекс челнинского завода «КамгэсЗЯБ» в рамках банкротства оценили в 450,56 млн рублей, выяснило «Реальное время». Предприятие — старейшее в автограде, производило ячеистый бетон. Завод входит в ХК «Ак Барс» Ивана Егорова, подал на собственное банкротство еще в ноябре 2019 года. Работу «КамгэсЗЯБ» прекратил в декабре 2020 года, тогда же суд вынес решение о банкротстве предприятия.

Согласно результатам оценки (отчет оценщика есть в распоряжении «Реального времени»), комплекс завода, расположенного на Набережночелнинском проспекте, включает в себя более 55 объектов недвижимости — в основном это цеха, склады и объекты общезаводского хозяйства, а также права аренды на участки площадью в почти 300 тыс. кв. м.

Кроме того, в комплекс входит оборудование завода и несколько десятков единиц автотехники — в основном грузовики и строительная техника, но есть и несколько легковых автомобилей. В целом техническое состояние имущества оценено как удовлетворительное, говорится в отчете, все находится в рабочем состоянии.

Фотографии из отчета об оценке имущественного комплекса

Большая часть (порядка 80% от стоимости всего комплекса) находится в залоге у ФК «Открытие» — это крупнейший кредитор завода. По подсчетам «Реального времени», на «Открытие» приходится около половины из всей суммы требований, включенных в реестр кредиторов, то есть примерно 750 млн из 1,39 млрд рублей.

Судя по документам суда, в 2016—2017 годах «КамгэсЗЯБ» взял кредитов более чем на миллиард рублей в «Открытии», еще 500 млн рублей — в 2013 году (тогда банк «Открытие» был еще «Номос-банком»). Как ранее писало «Реальное время», в 2016 году кредит выдавался на развитие завода. Однако, как рассказывал первый замдиректора завода Николай Тазов, в итоге деньги ушли в головную компанию, «Камгэсэнергострой». Последний, к слову, также является кредитором «КамгэсЗЯБа» с суммой долга в 378 млн рублей — этот долг связан с некими договорами поставки и поручительства, которые упоминаются в материалах суда.

Однако в ХК «Ак Барс» «Реальному времени» заявляли, что «КамгэсЗЯБ» никогда не выступал поручителем «Камгэсэнергостроя» по кредитам. Причиной банкротства в ХК «Ак Барс» называли убыточность основной деятельности: устаревшая технология, избыточная производственная площадка, дорогая логистика, низкая загрузка производственных мощностей, высокая конкурентность.

В последние годы перед банкротством (2017—2018 гг.) завод балансировал на грани безубыточности, в 2019 году чистый убыток завода составил 165 млн рублей при выручке в 636,5 млн рублей. В 2020 году предприятие зафиксировало еще 112 млн рублей убытка.

В ХК «Ак Барс» «Реальному времени» заявляли, что «КамгэсЗЯБ» никогда не выступал поручителем «Камгэсэнергостроя» по кредитам. Фото: Максим Платонов

Дело о банкротстве и ворох уголовных дел

После подачи иска о банкротстве завод еще год оставался на плаву — но вокруг него стремительно разворачивались негативные события. В апреле 2020 года, в разгар локдауна, коллектив «КамгэсЗЯБа», находящегося на грани банкротства, обратился с открытым письмом к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, премьер-министру Алексею Песошину, Госсовету и генеральному директору АО «ХК «Ак Барс». В письме работники завода обвиняли топ-менеджмент компании в умышленном банкротстве, а также жаловались, что более 400 человек могут остаться без работы.

Эти опасения имели под собой основания: вскоре стало известно, что руководство «КамгэсЗЯБа» еще 23 марта подписало приказ о сокращении 311 работников (на конец 2019 года на заводе работало 457 человек). Однако прокуратура посчитала, что сокращение прошло с нарушениями, и приказ отменили.

Параллельно Следственный комитет заподозрил руководство ООО «КамгэсЗЯБ» в злоупотреблении полномочиями. Проверку следователи провели как раз после публикации в СМИ обращения рабочих. По версии Следкома, топ-менеджеры предприятия получили кредит в 500 млн рублей в 2013 году на покупку имущественного комплекса ПАО «Камгэсэнергострой». Комплекс приобрели за 280 млн рублей, однако остаток не стали перечислять, а оставили на расчетном счете «Камгэсэнергостроя», который является учредителем «КамгэсЗЯБа».

Летом 2020 года СК возбудил еще несколько дел о сокрытии активов предприятия. По ним уже осуждены бывшие директора завода Марат Усманов (руководил с декабря 2017 по июнь 2018-го, получил штраф в 350 тысяч рублей), Рамиль Нурутдинов (занимал пост с октября 2016 года по декабрь 2017-го, штраф в 300 тысяч рублей), Владимир Петров (возглавлял предприятие с марта 2011 по октябрь 2016-го, получил условный срок).

В суде рассматривается дело следующего директора, Фарита Дирдизова, — он руководил заводом с декабря 2018 года по февраль 2020-го.

В июне 2020 года глава Минстроя РТ Фарит Ханифов заявлял, что закрывать «КамгэсЗЯБ» не планируют — на заводе проведут оптимизацию, а город планирует загрузить предприятие заказами по благоустройству. Но как уже говорилось выше, в конце года на предприятии ввели конкурсное производство. К тому времени значительная часть работников уже покинула завод, оставшимся нашли работу на других заводах в Челнах.



В марте этого года ресурс сhelny-biz.ru сообщал, что оборудование завода отдано в аренду до октября 2021 года — арендатором стала некая компания «Регионремстрой», зарегистрированная в 2017 году по адресу завода. Владелец компании — бизнесмен Александр Клементьев.

Александр Артемьев