«КамгэсЗЯБ» не планируют закрывать

ООО «КамгэсЗЯБ» не планируют закрывать, на предприятии проведут оптимизацию. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов в интервью Андрею Кузьмину.

«Несколько недель продолжались консультационные встречи с руководством завода, с руководством города, Министерство строительства активно участвовало. Мы рассматривали множество вариантов, как нам поступить, но все-таки решили действовать пошагово», — сообщил министр.

По его словам, меры по оптимизации внутри самого завода коснутся персонала, который не работает физически.

«Пройдет большое сокращение. Третий момент: мы все-таки загружаем завод заказами — город по благоустройству свои заказы дает, для того чтобы завод пытался еще раз встать на ноги. Кроме того, будут загружены изделиями этого завода наши национальные проекты», — сообщил Ханифов.

Ранее генеральный директор ООО «КамгэсЗЯБ» Фасиль Сафиуллин отменил приказ о сокращении с 30 июня 311 работников. Решение было принято вследствие протеста прокурора Набережных Челнов. Кроме того, по требованию прокуратуры работникам выплатили долги по зарплате за март на общую сумму 5 млн рублей. По факту невыплаты было возбуждено уголовное дело.