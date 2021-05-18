Путин заявил о деградации международной системы безопасности
Деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед послами иностранных государств.
По словам президента, терроризм «вновь поднимает голову»: «Усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность».
Он отметил, что Россия следит за обострением региональных конфликтов в Афганистане и Ливии, сообщает «РИА Новости».
Во вторник Путин сообщил, что в скором времени в России запустят четвертую вакцину от коронавируса.
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