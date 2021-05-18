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Путин: в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса

11:18, 18.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин: в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В скором времени в России запустят четвертую вакцину от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.

Напомним, первые три вакцины — «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Фото: realnoevremya.ru

Путин сообщал, что прививку от COVID-19 сделали уже порядка 21 млн россиян, и призвал граждан страны активно вакцинироваться от вируса. Ситуацию с COVID-19 в России Путин оценил как стабильную.

Маргарита Голвоатенко
ОбществоМедицинаВласть
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