Новости общества

19:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России выявили 8 183 новых случая коронавируса

11:39, 18.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 8 183 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 8 183 новых случая коронавируса, выздоровел 8 972 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 957 756 человек, а переболевших — до 4 572 226 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 364 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 116 575 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также