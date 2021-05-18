В России выявили 8 183 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 183 новых случая коронавируса, выздоровел 8 972 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 957 756 человек, а переболевших — до 4 572 226 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 364 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 116 575 человек.

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Ольга Плешкова