Главное о коронавирусе на 18 мая: ВОЗ о вакцинном апартеиде, Петербург может ужесточить ограничения

Марина Патяшина «подвинула» мэра в медиаэффективности

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 18 мая в республике зарегистрировано 21 074 случая заражения коронавирусом. Умерли за весь период 483 человека.

Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина возглавила рейтинг медиаэффективности татарстанских чиновников, составленный агентством «Промрейтинг». Авторы рейтинга отметили награждение Патяшиной орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Максим Платонов

В России зафиксирован первый случай заражения черной плесенью

За последние сутки в России выявили 8 183 новых случая коронавируса, выздоровело 8 972 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 957 756 человек, а выздоровевших — до 4 572 226 человек. За сутки болезнь унесла жизни 364 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 116 575 человек.



В России зафиксированы случаи заражения пациентов с COVID-19 черной плесенью — мукормикоз. Грибковая инфекция обычно развивается на фоне сахарного диабета или принятия больших доз препаратов из категории глюкокортикостероидов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил усиление ограничений из-за роста заражений коронавирусом. Власти Петербурга возобновляют коронавирусные рейды в торговых центрах, ресторанах и транспорте и обсуждают возможные сценарии ограничений.

Фото: pnp.ru

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня. Для оценки возможности возобновления туров Россия направит в Турцию российскую делегацию.

Каждый пятый (20%) россиянин готов привиться от коронавируса, для того чтобы поехать за границу, если это будет единственная возможность попасть за рубеж.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с распространением коронавируса хуже, чем была год назад. Ежедневно на полуострове фиксируется до 100 новых случаев заражения.

В Следственном комитете сообщили, что расследуют 58 дел по преступлениям, связанным с коронавирусом. В ведомстве создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом.

Фото: sledcom.ru

Вакцина «Спутник V» может защищать организм от коронавируса сроком до двух лет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Почему нельзя пить парацетамол после вакцинации

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 163 642 990 человек, 3 390 316 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени. По количеству заболевших на 1-м месте находятся США (32 994 441). На второй строчке — Индия (25 228 996), на третьей — Бразилия (15 657 391), на четвертой — Франция (5 942 370), на пятой — Турция (5 127 548). Россия занимает 6-е место (4 883 734, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (586 359). За ними следуют Бразилия (436 537), Индия (278 719) и Великобритания (127 946).

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о мировом вакцинном апартеиде (разделении): на страны с высоким уровнем дохода приходится гораздо больше вакцины, чем на бедные страны. Он в очередной раз призвал страны делиться вакцинами от коронавируса.

Президент США Джо Байден пообещал, что Америка поставит больше вакцин от коронавируса, чем Россия. Соединенные Штаты станут «арсеналом вакцин» от коронавируса для нуждающихся стран, заявил Байден.

Президент Киргизии Садыр Жапаров перешел на дистанционный режим работы перед встречей с Владимиром Путиным в Москве. Лидеры двух стран договорились провести в конце мая встречу.

Фото: economist.kg

Производители в Индии предупредили о росте цен на чай. Причиной стало массовое заражение коронавирусом среди рабочих. Как минимум 90 плантаций в индийском штате Ассам могут закрыться из-за вспышки коронавируса.

Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил жителям страны выбирать, какой вакциной против коронавируса прививаться. Он заявил, что не позволит выбирать вакцины, несмотря на состоятельность, социальное положение или район проживания.

Специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США заявили, что принимать парацетамол после вакцинации нельзя. Прием жаропонижающих может негативно влиять на количество формируемых антител.

Мексика получила новую партию вакцины «Спутник V». Российский препарат используют для вакцинации пожилого населения.

Фото: Максим Платонов

Власти Индии обнаружили сотни тел, захороненных на берегу реки. Власти считают, что они могут быть жертвами COVID-19, сообщает Associated Press.

Индийский политик Сингх Тхакур призвала лечить коронавирус коровьей мочой. По словам политика, если человек будет пить мочу индийских коров каждый день, это позволит «излечить» инфекцию в легких. Она добавила, что сама пьет мочу каждый день, поэтому до сих пор здорова.

Ольга Плешкова