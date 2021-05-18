Главное о коронавирусе на 18 мая: ВОЗ о вакцинном апартеиде, Петербург может ужесточить ограничения
Марина Патяшина «подвинула» мэра в медиаэффективности
В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 18 мая в республике зарегистрировано 21 074 случая заражения коронавирусом. Умерли за весь период 483 человека.
- Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина возглавила рейтинг медиаэффективности татарстанских чиновников, составленный агентством «Промрейтинг». Авторы рейтинга отметили награждение Патяшиной орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В России зафиксирован первый случай заражения черной плесенью
За последние сутки в России выявили 8 183 новых случая коронавируса, выздоровело 8 972 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 957 756 человек, а выздоровевших — до 4 572 226 человек. За сутки болезнь унесла жизни 364 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 116 575 человек.
- В России зафиксированы случаи заражения пациентов с COVID-19 черной плесенью — мукормикоз. Грибковая инфекция обычно развивается на фоне сахарного диабета или принятия больших доз препаратов из категории глюкокортикостероидов.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил усиление ограничений из-за роста заражений коронавирусом. Власти Петербурга возобновляют коронавирусные рейды в торговых центрах, ресторанах и транспорте и обсуждают возможные сценарии ограничений.
- Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня. Для оценки возможности возобновления туров Россия направит в Турцию российскую делегацию.
- Каждый пятый (20%) россиянин готов привиться от коронавируса, для того чтобы поехать за границу, если это будет единственная возможность попасть за рубеж.
- Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с распространением коронавируса хуже, чем была год назад. Ежедневно на полуострове фиксируется до 100 новых случаев заражения.
- В Следственном комитете сообщили, что расследуют 58 дел по преступлениям, связанным с коронавирусом. В ведомстве создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом.
- Вакцина «Спутник V» может защищать организм от коронавируса сроком до двух лет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
Почему нельзя пить парацетамол после вакцинации
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 163 642 990 человек, 3 390 316 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени. По количеству заболевших на 1-м месте находятся США (32 994 441). На второй строчке — Индия (25 228 996), на третьей — Бразилия (15 657 391), на четвертой — Франция (5 942 370), на пятой — Турция (5 127 548). Россия занимает 6-е место (4 883 734, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (586 359). За ними следуют Бразилия (436 537), Индия (278 719) и Великобритания (127 946).
- Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о мировом вакцинном апартеиде (разделении): на страны с высоким уровнем дохода приходится гораздо больше вакцины, чем на бедные страны. Он в очередной раз призвал страны делиться вакцинами от коронавируса.
- Президент США Джо Байден пообещал, что Америка поставит больше вакцин от коронавируса, чем Россия. Соединенные Штаты станут «арсеналом вакцин» от коронавируса для нуждающихся стран, заявил Байден.
- Президент Киргизии Садыр Жапаров перешел на дистанционный режим работы перед встречей с Владимиром Путиным в Москве. Лидеры двух стран договорились провести в конце мая встречу.
- Производители в Индии предупредили о росте цен на чай. Причиной стало массовое заражение коронавирусом среди рабочих. Как минимум 90 плантаций в индийском штате Ассам могут закрыться из-за вспышки коронавируса.
- Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил жителям страны выбирать, какой вакциной против коронавируса прививаться. Он заявил, что не позволит выбирать вакцины, несмотря на состоятельность, социальное положение или район проживания.
- Специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США заявили, что принимать парацетамол после вакцинации нельзя. Прием жаропонижающих может негативно влиять на количество формируемых антител.
- Мексика получила новую партию вакцины «Спутник V». Российский препарат используют для вакцинации пожилого населения.
- Власти Индии обнаружили сотни тел, захороненных на берегу реки. Власти считают, что они могут быть жертвами COVID-19, сообщает Associated Press.
- Индийский политик Сингх Тхакур призвала лечить коронавирус коровьей мочой. По словам политика, если человек будет пить мочу индийских коров каждый день, это позволит «излечить» инфекцию в легких. Она добавила, что сама пьет мочу каждый день, поэтому до сих пор здорова.
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