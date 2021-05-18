Новости общества

19:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ряд домов Советского района Казани 20 мая останется без воды

11:08, 18.05.2021
Ряд домов Советского района Казани 20 мая останется без воды
Фото: kzn.ru

Ряд домов Советского района Казани 20 мая останется без воды. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

С девяти утра 20 мая до шести утра 21 мая водоснабжение будет отключено по адресам: улица Ноксинский спуск, 20, к.1, 2, 3; 22, 24, 26, 28.

Неудобства связаны с проведением работ по подключению водопровода к жилому дому по улице Калашникова/Ноксинский спуск. Жителей просят заранее запастись питьевой водой.

Также сегодня воду отключили в некоторых домах на улице Минской.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также