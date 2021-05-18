Ряд домов Советского района Казани 20 мая останется без воды
Ряд домов Советского района Казани 20 мая останется без воды. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.
С девяти утра 20 мая до шести утра 21 мая водоснабжение будет отключено по адресам: улица Ноксинский спуск, 20, к.1, 2, 3; 22, 24, 26, 28.
Неудобства связаны с проведением работ по подключению водопровода к жилому дому по улице Калашникова/Ноксинский спуск. Жителей просят заранее запастись питьевой водой.
Также сегодня воду отключили в некоторых домах на улице Минской.
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