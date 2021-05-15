В некоторых домах Советского района Казани 18 мая почти на сутки отключат воду

Фото: Ринат Назметдинов

Некоторые дома Советского района Казани 18 мая почти на сутки отключат от водоснабжения. Это связано с подключением жилого дома по улице Минской к водопроводу.

Воду отключат с 9.00 18 мая до 6.00 19 мая по адресам:

улица Минская, 45, 47 (гимназия №183), 51, 55, 55а (детский сад №54), 61, 73 корпусы 1—3;

улица Яфраклы, от дома 24 до дома 70.

Жители могут подать заявку на подвоз воды автоцистернами, сообщается на сайте мэрии Казани. Телефон диспетчерской службы: +7 (843) 231-62-60.

Власти города также опубликовали график отключения горячей воды на май в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». В частности, с 17 по 19 мая будет отключена вода в домах по адресам: 2-я Ленинградская, 4, Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25 и в ряде других зданий. Также воды не будет в некоторых детских садах, школах и объектах здравоохранения.

Татьяна Демина