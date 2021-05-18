Прифтис: «Локомотив» — фаворит в серии с УНИКСом, у нас есть несколько травм»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от первого матча полуфинальной серии с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» в плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.

«Мы вышли в полуфинал без преимущества домашней площадки. И по этой причине «Локомотив» выглядит фаворитом этой серии. У нас есть несколько травм, которые нам нужно контролировать, но мы едем в Краснодар, чтобы бороться за лучший результат. Это будет сложная серия, и мы должны играть с энергией и уверенно», — приводит слова Прифтиса пресс-служба клуба.

Фото: vk.com/unicsbasket

Ранее в первом раунде плей-офф казанцы обыграли в двух матчах «Зелена-Гуру» из Польши. Краснодарцы в четвертьфинале одолели подмосковные «Химки» (2:0).

В нынешнем сезоне УНИКС и «Локомотив-Кубань» уже встречались в рамках плей-офф Кубка Европы. Тогда в трех матчах сильнее оказались казанцы и в итоге дошли до финала турнира, где проиграли «Монако».

Среди травмированных официально известно лишь о травме Джордана Моргана, не попадающего в состав команды уже длительное время. Также в последнем матче серии с «Зелена-Гурой» на паркет ни разу не вышел главный снайпер казанцев Айзея Кэнаан.