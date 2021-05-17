Руководитель ансамбля татарского танца пригласил Слуцкого на совместные репетиции

Руководитель ансамбля татарского танца «Ильдан» Радиф Яваев оценил танец Леонида Слуцкого после выхода «Рубина» в еврокубки.

Ранее казанский клуб опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором рулевой команды танцует под татарскую музыку.

Яваев уверен, что из Слуцкого получится отличный танцор, и пригласил тренера на совместные репетиции с ансамблем.

«Парень — огонь. Самое главное, что в нем есть татарский азарт, огонек. Над техникой еще немного нужно поработать, а в остальном — перспективный танцор. Конечно, взял бы его в свой ансамбль. Если Слуцкий задастся целью выучить татарские танцы, я быстро его научу. Пусть напишет, два-три раза придет на репетиции — и все. И не такие «медведи» приходили. Футболистам, которые постоянно ногами работают, самое то танцевать татарские танцы. Запросто сделают», — сказал Яваев.

Фото: vk.com/tatardance

Напомним, ранее «Рубин» сыграл дома вничью с волгоградским «Ротором» и впервые за последние 6 лет пробился в еврокубки.



Сегодня казанский клуб опубликовал новый видеоклип, на котором футболисты и тренерский штаб исполняют различные популярные песни.