«Рубин» выпустил новый видеоклип с участием футболистов и Слуцкого

«Рубин» выпустил новое видео, снятое в формате полноценного фильма, с участием футболистов и тренерского состава.

Ролик длится более 11 минут и посвящен юбилею главного тренера команды Леонида Слуцкого, которому в начале мая исполнилось 50 лет. На видео представлены памятные даты из жизни тренера, обыгранные через исполнение популярных в те времена песен.

Футболисты «Рубина» спели такие произведения, как «Косил Ясь конюшину», You're My Heart, You're My Soul и «Девушки как звезды», а Яровинский и помощники главного тренера воспроизвели песню «Хали-гали». В конце все участники видео вместе со Слуцким исполняют «Тает лед».

Режиссером мини-фильма стал Солтан Сунгатуллин, в конце декабря прошлого года снявший аналогичное видео с «Рубином», посвященное празднованию Нового года. Клип, в котором Слуцкий исполняет песню солистки Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, очень понравился даже иностранным специалистам.