В России будут отмечать День фармацевтического работника
Правительство России установило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника, его будут отмечать 19 мая. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника — и отмечать его 19 мая», — говорится в документе.
Сегодня, 17 мая, — Всемирный день электросвязи и информационного общества.
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