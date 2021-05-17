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В России будут отмечать День фармацевтического работника

14:36, 17.05.2021
В России будут отмечать День фармацевтического работника
Фото: pxhere.com

Правительство России установило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника, его будут отмечать 19 мая. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника — и отмечать его 19 мая», — говорится в документе.

Сегодня, 17 мая, — Всемирный день электросвязи и информационного общества.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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