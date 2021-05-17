Мэр Казани потерял лидерство в рейтинге медиаэффективности татарстанских чиновников

Фото: скриншот

Мэр Казани Ильсур Метшин занял третье место в рейтинге медиаэффективности татарстанских чиновников в I квартале текущего года. Подготовили рейтинг аналитики агентства «Промрейтинг».

Возглавила список руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, на втором месте оказался прокурор РТ Илдус Нафиков.

В IV квартале 2020 года мэр Казани был на первом месте в аналогичном рейтинге. Патяшина занимала вторую строчку, а Нафиков был четвертым.

Ранее республиканское ИА «ПромРейтинг» представило исследование ситуации с питанием в школах Казани, основанное на результатах опроса родителей учеников этих школ. По результатам исследования, ситуация далека от идеальной: родители отметили скудный выбор блюд и их повтор, недостаток фруктов и даже посторонние предметы в пище. Власти города с этими выводами были не согласны — такую позицию озвучил мэр Казани.



Алексей Нечаев