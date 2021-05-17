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Мэр Казани потерял лидерство в рейтинге медиаэффективности татарстанских чиновников

12:53, 17.05.2021 4
Мэр Казани потерял лидерство в рейтинге медиаэффективности татарстанских чиновников
Фото: скриншот

Мэр Казани Ильсур Метшин занял третье место в рейтинге медиаэффективности татарстанских чиновников в I квартале текущего года. Подготовили рейтинг аналитики агентства «Промрейтинг».

Возглавила список руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, на втором месте оказался прокурор РТ Илдус Нафиков.

В IV квартале 2020 года мэр Казани был на первом месте в аналогичном рейтинге. Патяшина занимала вторую строчку, а Нафиков был четвертым.

Ранее республиканское ИА «ПромРейтинг» представило исследование ситуации с питанием в школах Казани, основанное на результатах опроса родителей учеников этих школ. По результатам исследования, ситуация далека от идеальной: родители отметили скудный выбор блюд и их повтор, недостаток фруктов и даже посторонние предметы в пище. Власти города с этими выводами были не согласны — такую позицию озвучил мэр Казани.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 17 май
    ВСЕ ЭТИ РЕЙТИНГИ ЛИПОВЫЕ и НАТЯНУТЫЕ.
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  • Анонимно 17 май
    Работают автосервисы , автомойка в коммуникациях жителей под квартирами , под детской площадкой по ул.Достоевского д.66/17.Суды запретили, а они продолжают работать под покровительством нелюдей.
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  • Анонимно 17 май
    рейтинг непонятный...о нем просто меньше печатать стали в СМИ? Разве это показатель
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  • Анонимно 17 май
    рейтингов много, можон выбрать себе по желанию)
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