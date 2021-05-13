В правительстве заявили о стабилизации цен на продукты

Фото: realnoevremya.ru / Антон Журавлев

Рост цен на продовольствие в России замедлился с 7,6% до 6,6% в марте, сообщили в пресс-службе первого вице-премьера России Андрея Белоусова, который провел совещание по мониторингу цен на социально значимые товары.



В годовом выражении потребительская инфляция замедлилась до 5,52%. Цены на плодоовощную продукцию выросли по итогам апреля на 1%, что ниже обычной динамики. Внимания заслуживают позиции яиц, гречки, пшеничного хлеба, подсолнечного масла и сахара.

Для стабилизации цен внедряются такие экономические инструменты, как льготные кредиты и субсидии. Так, льготные кредиты предоставляются по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свеклы производителям сахара, а субсидии — мукомолам, чтобы возместить часть затрат на покупку пшеницы, и хлебопекам, чтобы возместить часть затрат на реализацию хлеба при условии неповышения цен.

Формирование зернового демпфера так же завершается, приняты решения касательно демпфера по подсолнечному маслу и семенам. Ведомствам поручили ускорить создание механизма анализа цен на мировых рынках.

Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты стали низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке.

Маргарита Головатенко