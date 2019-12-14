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Вратарь сборной Финляндии Туохимаа забил шведам на Кубке Первого канала — видео

14:13, 14.12.2019
Вратарь сборной Финляндии Туохимаа забил шведам на Кубке Первого канала — видео
Фото: twitter.com/hifkhockey

Сборная Финляндии по хоккею разгромила команду Чехии (5:1) в матче второго тура Кубка Первого канала.

Последнюю шайбу в игре забросил финский голкипер Франс Туохимаа, бросивший со своей половины площадки.

Отметим, что это был дебютный матч вратаря в составе сборной Финляндии.

После двух туров финны набрали 4 очка и лидируют на Кубке Первого канала.

СпортХоккей
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