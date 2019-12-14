Вратарь сборной Финляндии Туохимаа забил шведам на Кубке Первого канала — видео
Сборная Финляндии по хоккею разгромила команду Чехии (5:1) в матче второго тура Кубка Первого канала.
Последнюю шайбу в игре забросил финский голкипер Франс Туохимаа, бросивший со своей половины площадки.
Отметим, что это был дебютный матч вратаря в составе сборной Финляндии.
После двух туров финны набрали 4 очка и лидируют на Кубке Первого канала.
СпортХоккей
Siell lep! Tuohimaalta melkoinen matsi ja huikea kruunu sille. #leijonat pic.twitter.com/7EWyKfU8y7— Tomi Auremaa (@auremaa) December 14, 2019
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