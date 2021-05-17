При обстреле боевиками в Сирии погибли трое военных

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что боевики обстреляли правительственные силы Сирии на юго-западе Идлиба из 120-мм минометов и установок ЗУ-23, в результате чего трое военнослужащих погибли, четверо ранены. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в течение ночи с 15 на 16 мая позиции правительственных войск подверглись обстрелам со стороны боевиков из 120-мм минометов и установок ЗУ-23. В результате погибли трое и получили ранения четверо сирийских военнослужащих», — сказал Карпов.

В апреле российские военные заявляли, что сирийские боевики доставляют в окрестности Идлиба отравляющие вещества и готовят провокацию для обвинения Дамаска в применении химоружия.





Алексей Нечаев