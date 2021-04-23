Российские военные: боевики готовят провокации в Сирии

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Российские военные заявляют, что сирийские боевики доставляют в окрестности Идлиба отравляющие вещества и готовят провокацию для обвинения Дамаска в применении химоружия.

«На фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО, поступают сведения о подготовке боевиками террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб», — сказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, сообщил «Интерфакс».

Ранее организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги расследования происшествия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Специалисты утверждают, что в городе действительно применялся в качестве оружия хлор.