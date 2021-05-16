Учащиеся казанской гимназии №175 получат путевки в санаторий в Анапе
Учащиеся казанской гимназии №175 получат бесплатные путевки на лечение и оздоровление в детский санаторий «Жемчужина России» в Анапе. Инициатором выступил курорт Miracleon.
«Мы выражаем глубокие соболезнования родителям и близким пострадавших в страшной трагедии. Невозможно оставаться в стороне, произошедшее потрясло до глубины души», — сказал инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев ИА «Татар-информ».
Сообщается, что можно обратиться по телефону 8-800-200-36-11, чтобы получить путевку. «Реальному времени» не подтвердили информацию по этому номеру — попросили обратиться с запросом в понедельник.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии №175 учащимся и учителям организовать поездку на космодром Байконур.
комментарии
До сих пор посекундно вспоминают тот день, как плакали, говорили. мы не хотим умирать, как учительница сказала, чтобы закрылись на ключ ушла на совещание.. ужас!