Учащиеся казанской гимназии №175 получат путевки в санаторий в Анапе

Учащиеся казанской гимназии №175 получат бесплатные путевки на лечение и оздоровление в детский санаторий «Жемчужина России» в Анапе. Инициатором выступил курорт Miracleon.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родителям и близким пострадавших в страшной трагедии. Невозможно оставаться в стороне, произошедшее потрясло до глубины души», — сказал инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев ИА «Татар-информ».

Сообщается, что можно обратиться по телефону 8-800-200-36-11, чтобы получить путевку. «Реальному времени» не подтвердили информацию по этому номеру — попросили обратиться с запросом в понедельник.



Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии №175 учащимся и учителям организовать поездку на космодром Байконур.



Алексей Нечаев