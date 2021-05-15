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Рогозин пообещал пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии организовать поездку на Байконур

13:33, 15.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 2
Рогозин пообещал пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии организовать поездку на Байконур
Фото: wikimedia.org

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии №175 учащимся и учителям организовать поездку на космодром Байконур. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Он пригласил детей, их родителей и педагогов увидеть старт ракеты космического назначения.

Организация Красного Креста получила на свой счет более 62 млн рублей для пострадавших при стрельбе в казанской школе. Деньги пойдут на санаторно-курортное лечение, отдых, приобретение средств реабилитации пострадавшим. Также часть средств планируется направить на обеспечение психосоциальной поддержки школьников и педагогов, если будет необходимо. Пока в организации точно не знают, когда сбор прекратится.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 май
    На деньги налогоплательщиков?
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  • Анонимно 16 май
    Им не нужна поездка!
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