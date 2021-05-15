Рогозин пообещал пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии организовать поездку на Байконур

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии №175 учащимся и учителям организовать поездку на космодром Байконур. Об этом он написал в своем telegram-канале.



Он пригласил детей, их родителей и педагогов увидеть старт ракеты космического назначения.

Организация Красного Креста получила на свой счет более 62 млн рублей для пострадавших при стрельбе в казанской школе. Деньги пойдут на санаторно-курортное лечение, отдых, приобретение средств реабилитации пострадавшим. Также часть средств планируется направить на обеспечение психосоциальной поддержки школьников и педагогов, если будет необходимо. Пока в организации точно не знают, когда сбор прекратится.

