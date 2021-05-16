Онколог предупредил о том, что у пожилых растет вероятность заболеть раком каждые 5 лет на 10%
Вероятность развития онкологических заболеваний у пожилых людей увеличивается на 10% каждые 5 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Врач отметил, что сейчас новые развивающиеся методы диагностики рака дают хорошие результаты.
Каприн ранее предупреждал о том, что россияне могут столкнуться с запущенными случаями онкологии через 3-4 года, если уровень диспансеризации в стране будет снижаться, пишет ТАСС.
В феврале главный внештатный специалист-онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов рассказал, что в Татарстане на учете с онкологическими заболеваниями состоят более 110 тыс. человек. Это практически каждый 35-й житель республики.ОбществоМедицина
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