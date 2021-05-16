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Онколог предупредил о том, что у пожилых растет вероятность заболеть раком каждые 5 лет на 10%

23:27, 16.05.2021
Онколог предупредил о том, что у пожилых растет вероятность заболеть раком каждые 5 лет на 10%
Фото: realnoevremya.ru

Вероятность развития онкологических заболеваний у пожилых людей увеличивается на 10% каждые 5 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Врач отметил, что сейчас новые развивающиеся методы диагностики рака дают хорошие результаты.

Фото: realnoevremya.ru

Каприн ранее предупреждал о том, что россияне могут столкнуться с запущенными случаями онкологии через 3-4 года, если уровень диспансеризации в стране будет снижаться, пишет ТАСС.

В феврале главный внештатный специалист-онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов рассказал, что в Татарстане на учете с онкологическими заболеваниями состоят более 110 тыс. человек. Это практически каждый 35-й житель республики.

ОбществоМедицина
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