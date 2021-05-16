В России до конца года заработает Единая информационная платформа управления данными

В России до конца текущего года заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными, основная задача которой улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Соответствующее положение утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Платформа объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Так, в системе будут данные из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.

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Сведения, которые есть на этих ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных и обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями. Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами и процесс получения услуг. Оператор новой платформы — Минцифры, сообщает пресс-служба правительства.

С 11 мая в России упростили меры господдержки — регионы теперь могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Она поможет оказывать меры социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению.

