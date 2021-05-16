В России до конца года заработает Единая информационная платформа управления данными
В России до конца текущего года заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными, основная задача которой улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Соответствующее положение утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Платформа объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Так, в системе будут данные из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.
Сведения, которые есть на этих ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных и обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями. Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами и процесс получения услуг. Оператор новой платформы — Минцифры, сообщает пресс-служба правительства.
С 11 мая в России упростили меры господдержки — регионы теперь могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Она поможет оказывать меры социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению.
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