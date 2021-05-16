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В России зарегистрировали 8 554 новых случая COVID-19

11:26, 16.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 8 554 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 8 554 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев за весь период достигло 4 940 245, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки выздоровели 8 573 пациента, всего вылечились 4 556 073 россиянина. За сутки болезнь унесла жизни 391 человека, за все время пандемии коронавируса умерли 115 871 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

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