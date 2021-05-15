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Вакцину «Спутник V» зарегистрировал Эквадор

20:06, 15.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Вакцину «Спутник V» зарегистрировал Эквадор
Фото: Максим Платонов

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Эквадор. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек», — заявили в фонде.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Ранее применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» было одобрено в Венесуэле.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 май
    Все страны третьего мира зарегистрировали эту вакцину. Очевидно, это самая дешевая, чем другие.
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