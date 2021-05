Вакцину «Спутник V» зарегистрировал Эквадор

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Эквадор. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек», — заявили в фонде.

