Вакцину «Спутник V» зарегистрировал Эквадор
Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Эквадор. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек», — заявили в фонде.
#RDIF announces the approval of the Russian @sputnikvaccine against coronavirus in the Republic of #Ecuador.— RDIF (@rdif_press) May 15, 2021
To date the Russian vaccine has been registered in 66 countries with total population of over 3.2 billion people. pic.twitter.com/uUBndVN0uk
Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.
Ранее применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» было одобрено в Венесуэле.
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