После стрельбы в казанской гимназии госпитализирован еще один ребенок

Фото: Максим Платонов

После стрельбы в казанской гимназии в ДРКБ госпитализирован еще один ребенок, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Ребенок 2007 года обратился в больницу с острой реакцией на стресс.

— Его жизни ничего не угрожает, — отметила Галимова.

По состоянию на пятницу, 14 мая, на стационарном лечении в ДРКБ находятся 15 детей. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, отрицательной динамики не наблюдается.

Из восьми переведенных в федеральные клиники пациентов двое остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние троих детей и троих взрослых оценивается как стабильное, средней тяжести.