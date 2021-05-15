В Казани прошли консультации психологов с родителями учеников гимназии №175

Фото: пресс-служба мэрии

В Казани прошла встреча с родителями учеников гимназии №175 — важное темой стало будущее здания школы, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Единого мнения по этому поводу пока нет. Некоторым людям еще сложно подумать о том, что придется вернуться в это здание. Также отмечается, что школа находится в удобном месте, а перевод детей в другое учреждение будет только подвергать их новому стрессу. Кроме того, состоялось обсуждение, как можно изменить школу.

фото: пресс-служба мэрии

Также отмечается, что состоялись встречи с психологами.

«Они дают советы о том, как взаимодействовать с ребятами, какие могут быть отложенные реакции и как них реагировать родителям», — подытожили в пресс-службе мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что ученики 9-х и 11-х классов 175-й казанской гимназии завершат учебный год очно в соседней 174-й школе. Школьникам выделяются отдельные кабинеты, их не будут смешивать с учениками принимающей школы. И учить их будут их собственные педагоги. Впрочем, отказаться от очного обучения родители тоже вправе — и тогда им будет предложена дистанционная или смешанная форма.



Алексей Нечаев