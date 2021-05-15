На Украине назвали условие обмена Медведчука на осужденных в России украинцев

Возможность обмена людей из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на осужденных в России украинцев допустил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что суд Киева поместил главу украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест, данная мера будет действовать до 9 июля.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции, предусматривающие арест всего имущества, в отношении украинского оппозиционного депутата вводятся по статье «Финансирование терроризма». Они будут действовать три года. Под украинские санкции также попали пять россиян.



Алексей Нечаев