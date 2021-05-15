Половина выявленных на 15 мая пациентов с коронавирусом в Татарстане госпитализированы

Из 34 новых зарегистрированных в Татарстане случаев коронавирусной инфекции один завозной, 33 — контактные. 17 заболевших увезли в больницу, 17 пациентов лечатся дома. Максимальное количество случаев — в Казани, 10 человек. Шестеро новых пациентов зарегистрированы в Челнах, пятеро — в Рыбно-Слободском районе, четверо — в Лениногорском. Единичные случаи — еще в восьми районах республики.

Напомним, всего на 15 мая зарегистрированы 20 978 случаев заболевания. Выздоровел 17 971 пациент, из них 34 за минувшие сутки. Вакцинация охватила уже 289 863 человека, из них 208 803 получили уже обе дозы.



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