Китайский зонд успешно приземлился на поверхность Марса

Китайский аппарат по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на планете. Это первый случай, когда космический аппарат этой страны приземлился на другой планете.

Посадочный модуль коснулся поверхности в 07.18 по пекинскому времени (02.18 мск) в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. Командование миссии ждало более часа, пока марсоход выпускал панели солнечных батарей и у него появилась возможность передать сигнал на Землю об успешной посадке. Из-за большого расстояния между Марсом и Землей — около 320 млн км — задержка сигнала составила около 17 минут, пишет ТАСС.

В конце апреля беспилотный вертолет Ingenuity успешно совершил четвертый испытательный полет на Марсе. Первый полет прошел 19 апреля.

