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Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе

22:06, 30.04.2021
Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе
Фото: pixabay.com

Беспилотный вертолет Ingenuity успешно совершил четвертый испытательный полет на Марсе, сообщило NASA в своем аккаунте в Twitter. Накануне его запуск перенесли, потому что аппарат не перешел вовремя в полетный режим.

Напомним, Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе 19 апреля. Вертолет поднялся на три метра над поверхностью планеты.

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Изначально запустить аппарат планировалось не раньше 8 апреля, однако его несколько раз переносили. Во время пробной раскрутки пропеллера специалисты NASA обнаружили сбои в работе его двигателя. Выяснилось, что ошибка носила программный характер и ее исправили, просто модифицировав ПО. Программное обеспечение загрузили на вертолет на минувших выходных.

Татьяна Демина
Технологии Татарстан
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