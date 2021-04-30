Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе

Беспилотный вертолет Ingenuity успешно совершил четвертый испытательный полет на Марсе, сообщило NASA в своем аккаунте в Twitter. Накануне его запуск перенесли, потому что аппарат не перешел вовремя в полетный режим.



Напомним, Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе 19 апреля. Вертолет поднялся на три метра над поверхностью планеты.

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Изначально запустить аппарат планировалось не раньше 8 апреля, однако его несколько раз переносили. Во время пробной раскрутки пропеллера специалисты NASA обнаружили сбои в работе его двигателя. Выяснилось, что ошибка носила программный характер и ее исправили, просто модифицировав ПО. Программное обеспечение загрузили на вертолет на минувших выходных.

Татьяна Демина