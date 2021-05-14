Экс-министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина заключили под стражу

Сына экс-губернатора Самарской области, бывшего министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина суд отравил под стражу. Он арестован на 2 месяца по обвинению в даче взятки в размере 7 млн рублей, пишет ТАСС.



О задержании Меркушкина стало известно накануне вечером. Его поймали в аэропорту Шереметьево при попытке улететь в Минск.



Позже в Следственном комитете подтвердили возбуждение уголовного дела на Меркушкина за дачу взятки экс-начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину за сохранение лицензии у «Мордовпромстройбанка».

Напомним, что в Мордовии с приходом на должность врио главы региона Артема Здунова началась антикоррупционная зачистка мордовских элит. В январе своих должностей лишились министр экономики республики Владимир Мазов, вице-премьер Мордовии Геннадий Комусов. При этом Мазова, депутата Госсобрания Мордовии Вячеслава Брыкова и Тренькина заподозрили в коррупционных преступлениях.



Татьяна Демина