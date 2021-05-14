СК подтвердил возбуждение дела на сына экс-губернатора Самарской области Алексея Меркушкина

Следком подтвердил возбуждение дела на сына бывшего губернатора Самарской области Алексея Меркушкина, сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

Его подозревают в даче взятки в размере 7 млн рублей начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину за сохранение лицензии у «Мордовпромстройбанка».

Меркушкина задержали вчера в аэропорту Шереметьево. Мужчина планировал улететь в Минск. По его информации, задержанного везут в Мордовию. Меркушкину планируют предъявить обвинение по статье 291 Уголовного кодекса РФ.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Алексей Меркушкин занимал должности гендиректора ОАО «Ламзурь С» и председателя совета директоров КБ «Мордовпромстройбанк». Кроме того, он был также президентом баскетбольного клуба «Рускон-Мордовия». В 34 года он стал вице-премьером правительства Мордовии.

Маргарита Головатенко