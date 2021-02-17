Генсек НАТО призвал обновить стратегическую концепцию альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию альянса, которая действует с 2010 года. По его словам, документ обеспечивает потребности, но мировая обстановка изменилась.

Необходимость обновления стратегической концепции НАТО Столтенберг обосновывает ухудшением отношений с Россией усилением Китая.

В частности, глава альянса обвинил Россию в агрессивных действиях против соседних стран. Он планирует укрепить отношения между странами Европы и Северной Америкой.

Приступить к обсуждению изменений в стратегическую концепцию НАТО Столтенберг предложил уже следующей встрече лидеров стран-участниц альянса.

Напомним, в декабре прошлого года НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Черном море. По словам Столтенберг, власти страны продолжают нарушать территориальную целостность Грузии и Украины и усиливают армию в Крыму.



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В ответ на это сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что альянс прикрывается обвинениями о возросшей военной силе России в регионе для наращивания своего присутствия в Черном море.

Татьяна Демина