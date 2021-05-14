В Татарстане в апреле инфляция составила 0,6%

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

В Татарстане в апреле инфляция замедлилась до 0,6% после 0,7% в марте. С начала 2021 года индекс потребительских цен в республике увеличился на 2,8%, следует из подсчетов Татарстанстата.

В годовом выражении в апреле текущего года цены в Татарстане выросли на 5,8%.

На продовольственные товары цены за месяц увеличились на 0,9%, на непродовольственные — на 0,6%, на услуги — на 0,3%. В годовом выражении в апреле показатели выросли на 7,7%, 6,6% и 2,4% соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в марте в Татарстане инфляция составляла 0,7%. В годовом выражении в марте текущего года цены в республике выросли на 5,9%.

По данным Росстата, в целом по России инфляция за период с 5 по 11 мая составила 0,1%. С начала мая потребительские цены в стране увеличились на 0,2%. С начала 2021 года их рост составил 3%.

Татьяна Демина