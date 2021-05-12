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Эпидемиолог оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

13:50, 12.05.2021
Эпидемиолог оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия проходит фазу стабилизации по COVID-19. Наблюдается тенденция к снижению, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Специалист допустил подъем заболеваемости к осени, если до 1 августа в стране не будет провакцинировано 60% населения, передает «РИА Новости».

Фото: mos.ru

За минувшие сутки в России выявили 8 217 случаев COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 4 905 059 случаев.

В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что прививку от COVID-19 сделали уже порядка 21 млн россиян.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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