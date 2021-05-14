В ТИСБИ начнут смотреть за «тихими» студентами после стрельбы в Казани

Фото: Максим Платонов

В ТИСБИ начнут наблюдать за «тихими» студентами после стрельбы в казанской школе, унесшей жизни девятерых человек. Об этом заявила ректор института Нэлла Прусс.

— Сейчас мы на таких будем обращать внимание — на вот этих тихушников. Потому что мне психиатры сказали: это очень реальная вещь, что он тихий-тихий, а потом в нем вот это все выплескивается в преступление, — сказала она, беседуя с журналистами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам ректора, педагоги будут «вытаскивать их из компьютера» и вовлекать в студенческую жизнь.

При этом Прусс отметила, что Галявиев, учившийся на программиста, постоянно был за компьютером, но имел хорошую успеваемость, участвовал в студенческой жизни и был волонтером, пишет «Интерфакс».

Устроившего стрельбу в гимназии отчислили в апреле из-за академической задолженности. Ректор ТИСБИ также подтвердила информацию СМИ о том, что Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту.

Татьяна Леухина