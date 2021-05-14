За сутки в России зафиксировали 9 462 случая заражения коронавирусом — максимум с 20 марта

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 9 462 — это максимум с 20 марта. Общее количество зараженных увеличилось до 4 922 901, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 756, до 4 537 634 человек. Доля выздоровевших превысила 92,2%.

Умерло за сутки 393 человека. Всего скончались 115 116 пациентов. Условная летальность осталась на уровне 2,34%.