После трагедии в казанской гимназии в соцсетях начался флешмоб — #КазаньНадоЖить
После трагедии в казанской гимназии №175 в соцсетях начался флешмоб #КазаньНадоЖить. Люди выкладывают фотографии, на которых они показывают большими пальцами рук на свое сердце.
Во флешмобе уже приняли участие Игорь Матвиенко, Алена Жигалова, Алексей Столяров, Айза, T-killah, Лера Кудрявцева, Manizha, Андрей Гайдулян, Курбан Омаров, Анна Семенович и другие известные люди.
Подробнее о трагедии в гимназии №175 — в материале «Реального времени».
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