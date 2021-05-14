В Татарстане из-за аномальной жары на 21 день ограничили доступ в леса

В Татарстане температура воздуха в последние дни на девять и более градусов превышает норму. С 14 мая в регионе вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств — действовать мера будет 21 день, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РТ. В Кабмине уже подписано соответствующее постановление.



«В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах организовано круглосуточное дежурство в подведомственных учреждениях, усилено патрулирование в лесных массивах, организованы временные посты в местах массового посещения лесов в выходные дни. Также обеспечена полная готовность сил и средств пожаротушения, в том числе резервных, для оперативного реагирования на сообщения о лесных пожарах», — сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Алексей Мосунов.

фото: Максим Платонов

Отмечается, что шлагбаумами будут перекрыты леса, а также специалисты установят баннеры и аншлаги.

Ранее в Татарстане предложили продлить особый противопожарный режим до 26 мая. Предложение озвучили на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ.

Алексей Нечаев