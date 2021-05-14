МЧС предложило продлить особый противопожарный режим в Татарстане до 26 мая

В Татарстане предложили продлить особый противопожарный режим до 26 мая. Предложение озвучили на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ.



Режим будет продлен после согласования с прокуратурой.

В республике поручено обеспечить соблюдение запрета на выжигание сухой растительности, стерни и пожнивных остатков. Всего для предотвращения пала сухой травы и пожаров созданы 854 профилактические группы.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил, что обстановка с пожарами по-прежнему остается сложной: «Существенных прорывов в защите населения от огня не наблюдается. Более того, на минувшей неделе в СО «Кама» Тукаевского района случился страшный пожар, уничтоживший 26 строений. Огонь с открытой местности перешел на сооружения. Пламя разгорелось в течение часа. Здесь недоработка администрации СО».

Но, по его словам, МЧС Татарстана проводит профилактическую работу — обходят домовладения граждан ежедневно более 200 бригад. Благодаря этому рост случаев гибели людей и число пожаров существенно сократились.

В мае в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов.

Маргарита Головатенко