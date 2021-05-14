В стационаре находятся 15 детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе

По состоянию на пятницу, 14 мая, на стационарном лечении в ДРКБ находятся 15 детей, сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное, отрицательной динамики не наблюдается. Из восьми переведенных в федеральные клиники пациентов двое остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние троих детей и троих взрослых оценивается как стабильное, средней тяжести.

Один ребенок 2007 года рождения вчера обратился в ДРКБ с острой реакцией на стресс, его госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.



По поручению президента Татарстана в день трагедии начался подомовой обход педиатрами и психологами по адресам проживания обучающихся в 175-й школе детей.

Фото: realnoevremya.ru

Директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина рассказала, в каком состоянии находятся дети, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175. Одному ребенку сосудистые хирурги вчера сделали уникальную операцию. Его жизни ничего не угрожает, но он находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Второго ребенка — девочку — готовят к операции.

Маргарита Головатенко